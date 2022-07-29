Кульминация боевых действий в Украине: астролог предупредила о переломном моменте войны

По словам астролога, под угрозой могут оказаться два направления боев в стране

Астрологи озвучивают прогнозы касательно российско-украинской войны и называют возможные даты окончания боевых действий. Приблизить победу Украины, как сообщила астролог Марина Скади, может одно важное космическое событие. Речь о соединении Марса, Урана и Восходящего Узла в Тельце, которое продлится с 30 июля по 10 августа 2022 года.

О том, какие события может ожидать Украина в ближайшее время и есть ли вероятность спада боевых действий в августе, говорится в астрологическом прогнозе Скади на сайте ТСН. По словам астролога, редкое соединение небесных объектов сулит революционные и масштабных обновления через кризис, резкие изменения привычных условий жизни.

Так, с 30 июля по 10 августа астролог предупреждает о судьбоносном периоде для многих стран, городов и регионов. Стабильности и определенности, говорит Скади, в этот промежуток ждать не стоит. Астролог призывает уделить особое внимание собственной безопасности.

Как сообщает астролог, август 2022 года — важнейшим месяц в мировой истории. Заключительный месяц этого лета, отмечает Скади, станет переломным в российско-украинской войне. В прогнозе сообщается, что военно-политическая помощь Украине будет учитывать новые реалии, которые сформирует данное космическое событие.

"Произойдет кульминация боевых действий на одном из направлений — Донбасс или юг Украины, после чего исход войны будет принят всеми участниками. День за днем, шаг за шагом, украинские воины приближают победу Украины над российскими оккупантами", — говорится в прогнозе Скади.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасностях, которые могут возникнуть в августе в Украине. По ее словам, можно ожидать переломного периода в войне.