"Будет большая битва": астролог рассказала о переломном моменте в войне Украины и рф

Херсон никогда не будет в составе россии.

Известный украинский астролог Влад Росс, который ранее рассказал, когда будет уничтожен Крымский мост, обнадежил еще одним своим прогнозом. В этот раз эксперт рассказал о судьбе временно оккупированного Херсона, а именно назвал дату, когда он вернется под контроль Украины.

В комментарии Главреду, звездный эксперт добавил, что после того, как будет возвращен Херсон, ситуация на фронте кардинально измениться в лучшую для Украины сторону. Более того, наступает переломный момент в войне с рф.

"Херсон освободят украинские войска уже в августе. Потому и речи быть не может о провозглашении какой-то республики или о попытке россии включить город в свой состав" — уверен Росс.

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Помимо этого, астролог отметил, что впереди ВСУ ждет большая битва, в результате которой Херсон будет освобожден от российских оккупантов, ведь бой закончится победой Украины. И как раз это событие и будет переломным моментом в войне.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасностях, которые могут возникнуть в августе в Украине. По ее словам, можно ожидать переломного периода в войне.