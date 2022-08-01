"Будет тяжелое сражение": астролог спрогнозировала будущее для Украины на август

По словам Ольги Медвецкой, эскалация будет двусторонней, но с преимуществом в сторону Украины

Вопрос, когда в Украине наконец-то закончится война, волнует всех украинцев, в том числе астрологов, каждый из которых называет возможные даты завершения боевых действий. В последнем летнем месяце, судя по положению звезд и планет, Украину ждет непредсказуемый и разрушительный период.

Такой прогноз озвучила астролог Ольга Медвецкая в Инстаграме. По ее словам, в ближайшее время ожидаются решительные военные действия с большой долей неожиданностей, от которых будет перехватывать дыхание. Скорее всего, эскалация будет двусторонней, однако с преимуществом в сторону Украины.

"Но она будет очень нелегкой и непостоянной, ведь по каким-то причинам нам будет трудно действовать в полную силу, будут какие-то препятствия, возможно из-за давления вышестоящих сил (например, из-за воли государств, от которых мы сейчас зависим). То есть это не будет блестящей и однозначной победой сейчас. Будет тяжелое сражение, борьба, где нам будут ставить палки в колеса", — отмечает эксперт.

Кроме того эксперт прогнозирует угрозу аварии на АЭС в первой половине месяца. По словам Медвецкой, со второй половины августа будет снижение интенсивности боевых событий. Однако частично и здесь речь не идет о прекращении огня.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасности, которая может возникнуть в августе в Украине. По ее словам, ожидается переломный период в войне с рф.