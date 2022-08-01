Обострение боевых действий в Украине: астролог предупредила о самом опасном периоде войны

По словам астролога, месяц будет весьма сложным, но переломным

Астрологи то и дело озвучивают прогнозы касательно войны в Украине и размышляют над тем, когда боевые действия пойдут на спад. Исходя из прогноза астролога Ксении Базиленко, в ближайшем месяце украинцам не стоит ждать завершения боев.

О том, что август будет напряженным период для Украины, говорится в астропрогнозе Базиленко для УНН. По ее словам, украинцев ждут новые испытания, и хотя месяц будет тяжелым, он станет переломным моментом.

Базиленко сообщила, что август – переломный период в войне, когда всем украинцам нужно собрать всю свою волю в кулак и героически пройти это очень нелегкое время для страны. Как отмечает астролог, влияние на ход российско-украинской войны в августе будет оказывать одно важное редкое космическое событие: сочетание Марса, Урана и северного узла. По словам Базиленко, это событие несет как большие возможности, так и значительные разрушения для всего мира в политическом и экономическом направлениях. Однако сложные изменения, добавляет она, необходимы для эволюции и дальнейшего развития.

"Для Украины август несет серьезное обострение боевых действий со стороны страны-агрессора, может увеличиваться количество ракетных ударов, особенно в первой половине месяца", — предупредила об опасном периоде астролог.

Астролог добавляет, что шансов на договоренности между мировыми лидерами пока что не предвидится. Более того, в прогнозе говорится о том, что напряжение будет только расти и возможны даже новые военные конфликты.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасностях, которые могут возникнуть в августе в Украине. По ее словам, можно ожидать переломного периода в войне.