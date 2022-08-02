Астролог рассказал, как и когда закончится война в Украине: " Распад россии - это необходимый процесс"

Эксперт отметил, что эту войну нельзя замораживать, а нужно только выиграть.

Наверняка каждый украинец уже на протяжении последних полгода каждое утро открывает новости с надеждой увидеть долгожданное сообщение об окончании войны и победе Украины над российскими оккупантами, однако пока остается только довольствоваться новостями о продвижениях наших парней на фронте. Но желание узнать, когда же закончится эта война — остается прежним.

Ответить на этот вопрос попытался известный астролог Дмитрий Уранус. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал свой прогноз, в котором рассказал какие события ждут Украину в конце лета и осенью. А также звездный эксперт отметил, когда будут освобождены все оккупированные территории.

"С августа, и в течении осени, россия начнет терпеть поражение на украинском фронте. С августа по ноябрь Украина будет освобождать Донбасс. В районе ноября-декабря Украина может освободить юг, Херсонскую область, и начать процесс подготовки к освобождению Крыма в зиму 2022-2023 годов" — пишет Уранус.

Также астролог отметил, что осенью россия может запросить переговоры и предложит подписать мирные соглашения. Однако на такой шаг идти нельзя, ведь через 9-10 лет может начаться новая война, которая будет намного страшнее и разрушительнее.

"Если не довести эту войну до конца, до поражения россии, до падения путинской власти, если этот конфликт будет заморожен, если не будут возвращены все захваченные территории, то Украина перестанет существовать в течение 10 лет из-за новой войны… Распад россии на отдельные государства, ее ядерное разоружение, ее демилитаризация — исторически необходимый процесс для сохранения мира во всем мире" — добавил Дмитрий.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

В свою очередь астрологи Анна и Алексей Сухановы рассказали о скором освобождении крупных городов Украины, которые ранее захватили российские оккупанты. По словам экспертов, это может произойти до конца июля.