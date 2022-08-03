Украина полностью восстановит свой суверенитет: астрологи назвали дату возвращения Крыма и ОРДЛО

По мнению астрологов, полная деоккупация будет, но не в этом году

В прогнозе ведических астрологов Алексея и Анны Сухановых, которые ранее говорили о спаде военной активности ближе к осени, названа дата возвращения всех оккупированных территорий Украины, включая Крым и ОРДЛО. По их словам, август, с одной стороны, будет тяжелым месяцем в ходе войны и предвещает большое количество жертв, но с другой – подготовит почву для путей окончания российско-украинского противостояния.

Астропрогноз для Украины Сухановы опубликовали в Instagram. В нем утверждается, что август будет значимым, важным, трансформационным месяцем. Именно в этот период ожидается очень большое количество астрологических изменений, которые будут влиять на происходящие события.

Так, в августе большое внимание будет сосредоточено на южном направлении, где многие эксперты ожидают так называемую битву за Херсон. В прогнозе Сухановых говорится, что в этом месяце страна начнет выздоравливать и восстанавливаться благодаря тому, что поменяется так называемая годовая карта. Старт трансформаций, пишут астрологи, начнется 4 августа. С сентября же, по их мнению, могут начать формироваться события в россии, которые впоследствии "раскачают трон царя".

По наблюдениям Сухановых, с осени, особенно с середины октября, в карте большого количества украинцев начинаются в целом позитивные астрологические периоды. Это говорит о том, что жизнь потихоньку начнет приходить в нормальное русло.

Астрологи отмечают, что хотя многие аналитики склоняются к тому, что война должна быть окончена до зимы, это не означает решение проблемы.

"Закончить войну – не означает решить проблему. Полностью проблема будет решена до 17 мая 2024 года, к этому времени Украина полностью восстановит свой суверенитет, который был нарушен в 2014 году. Вернется Крым и Донбасс", — говорится в астропрогнозе.

Сухановы сходятся во мнении, что вероятно это произойдет не военным путем, а через смену политического режима в рф или развал этой федерации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.