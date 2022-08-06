"Уровень агрессии и напряжения будет просто огромен": астролог рассказала, что ждет Украину в августе 2022

Эксперт отмечает, что Украине будут ставить "палки в колеса", однако на результат войны это не повлияет.

Практически каждый день астрологи, тарологи и экстрасенсы в своих соцсетях публикуют свои прогнозы касательно российско-украинской войны и называют возможные даты окончания боевых действий в Украине. Да, в это не все верят, однако зная, что и звезды, и карты на стороне нашей страны, то это, как минимум, поднимает боевой дух и веру в победу еще больше.

Астролог Ольга Медведская на своей странице в Инстаграм не сильно обрадовала новым прогнозом для Украины на август. Однако радует то, что результат этой войны однозначен — победа за нами.

"От расположения планет в первой половине августа мне стало жутко. Ведь я понимала, что уровень агрессии и напряжения будет просто огромным, непредсказуемым и разрушительным" — отмечает астролог.

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Все потому, что по ее словам, в августе нас ожидает эскалация, которая будет двусторонней, однако все же с преимуществом в сторону Украины. Процесс этот будет нелегким и непостоянным, ведь будут какие-то препятствия, возможно из-за давления вышестоящих сил. Ольга отмечает, что победа будет за Украиной, однако нужно будет пережить тяжелые бои и борьбу.

Помимо этого, астролог отмечает, что существует опасность аварии на АЭС в первой половине месяца. А вот со второй половины месяца начнется снижение интенсивности боевых действий, однако только частично.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасности, которая может возникнуть в августе в Украине. По ее словам, ожидается переломный период в войне с рф.

Также "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.