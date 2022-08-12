"Это будет неожиданно для всех": известный экстрасенс ошарашил прогнозом о развязке войны в Украине

Эксперт отметил, что Украину ждет тяжелый период.

Известный таролог и экстрасенс, полуфиналист 20 сезона "Международной Битвы Экстрасенсов" Роман Шептицкий, который ранее рассказал об очень опасном периоде для Украины, составил новый прогноз. Разложив карты, Роман увидел, что взрывы в Крыму 9 августа в корне изменили ход войны в Украине.

На своем YouTube-канале экстрасенс отметил, что эта "бавовна" поможет ускорить освобождение юга Украины от российских оккупантов украинскими военными. Однако стоит опасаться того, что армия рф будет пытаться мстить, и вероятней всего под удар пойдет Запорожская АЭС, что в принципе уже и так известно.

"Враг обязательно будет пытаться отомстить. Но эта ситуация с Крымом — это возможность ускорить нашу победу. И это будет неожиданно для всех", — говорит Шептицкий.

Однако таролог уверен, что победа будет 100% за Украиной. И наши военные сейчас это доказывают, показывая что для украинцев нет ничего невозможного.

Напомним, ведические астрологи Сухановы в своем прогнозе для Украины на месяц заверили, что Украина полностью восстановит суверенитет. Правда, возвращения Крыма и Донбасса, согласно астропрогнозу, нужно ждать не в этом году.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.