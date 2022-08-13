"Этот сценарий прописан высшими силами": известный экстрасенс рассказал, чем закончится война в Украине

Впереди Украину ждет тяжелій период.

Известный таролог и экстрасенс, полуфиналист 20 сезона "Международной Битвы Экстрасенсов" Роман Шептицкий, который ранее рассказал об очень опасном периоде для Украины, поделился еще одним своим прогнозов. В нем он рассказал, как и главное чем закончится война в Украине, и что ждет каждого украинца в будущем.

Шептицкий разложил на будущее нашей страны карты Таро, и результаты своего предсказания опубликовал на своем YouTube-канале. Эксперт отмечает, что сомневаться в победе Украины не стоит, однако впереди еще очень сложный и тяжелый путь.

"История закончится в любом случае победой Украины. Этот сценарий прописан высшими силами… Мы двигаемся к новой жизни", – заявил таролог.

Также Шептицкий добавив, что до конца августа еще состоится несколько достаточно весомых событий, которые могут кардинально изменить ход войны в Украине, как например ситуация со взрывами в Крыму 9 августа. Однако победа все равно останется за украинцами.

Увы, но Украине придется очень долго отстраиваться и очухиваться от последствий российского военного вторжения. Экстрасенс отметил, что это будет около 3-5 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.