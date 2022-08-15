"Может случиться серьезная катастрофа": астролог встревожила прогнозом о войне

Эксперт отметила, что с каждым днем ситуация будет только накаляться, а также возможны новые разрушения.

Астролог и таролог Яна Эзотеричка, которая ранее предупредила украинцев об опасности на День Независимости, составила новый прогноз о войне в Украине. Поскольку одна из самых волнующих тем сейчас — это ситуация вокруг Запорожской АЭС, которую российские оккупанты не прекращают обстреливать, эксперт не обошла ее стороной.

В своем прогнозе, который Яна опубликовала на своем YouTube-канале, она отметила, что на Украину надвигаются темные силы, а это значит, что хороших новостей будет намного меньше, чем хотелось бы. Также опасность нависла и над Запорожской АЭС, где оккупанты не хотят отступать от своих планов.

"Будет какой-то сильный призыв, но сила за нами. Нужно максимально повлиять на данную ситуацию, иначе со дня на день может случиться серьезная катастрофа", — говорит астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасности, которая может возникнуть в августе в Украине. По ее словам, ожидается переломный период в войне с рф.

Также "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.