"Луна идет на спад, что повлияет и на фронт: астролог озадачила украинцев прогнозом на текущую неделю

Эксперт также рассказала, что будет с Запорожской АЭС.

Астролог Ольга Медведская, которая ранее рассказала, что ждет Украину в августе 2022, немного изменила свой прогноз, особенно на неделю с 15 по 21 августа. Поскольку Луна идет на спад, это также отразится и на ситуации на фронте, где украинские бойцы противостоят армии рф.

На своей странице в Инстаграм астролог рассказала, что уже к концу недели украинские воины смогут лучше реализовывать все задуманные планы и поставленные задачи. Однако есть одно не совсем приятное "но" — оккупантам тоже по каким-то направлениям станет легче реализовывать свои злобные замыслы.

Также Медведская отметила, что вокруг ситуации с Запорожской АЭС, которую российские оккупанты не прекращают обстреливать, также ситуация изменится.

Читайте также: Категория Гороскоп "Может случиться серьезная катастрофа": астролог встревожила прогнозом о войне Эксперт отметила, что с каждым днем ситуация будет только накаляться, а также возможны новые разрушения.

"Постепенно будет снижаться риск катастрофы на АЭС (или об этом меньше будут говорить)" — добавила астролог.

Ранее "Телеграф" писал, что астролог Наталья Власенко предупредила об опасности, которая может возникнуть в августе в Украине. По ее словам, ожидается переломный период в войне с рф.

Также "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.