"Перелом мы уже видим": таролог назвала время, когда в войне в Украине будет поставлена точка

Эксперт отметила, что вскоре Украина и россия сядут за стол переговоров.

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская, которая ранее предсказала, как завершится война в Украине, рассказала, когда же это все же случится. Эксперт разложила карты Таро, и увидела, что до победы осталось совсем немного.

Своим прогнозом Хомутовская на YouTube-канале "Мой мир". Как отмечает таролог основные победы Украину ждут уже к концу 2022 года, а также она добавила, что перелом уже случился.

"Нравится кому-то или нет, но уже идет отвоевание Херсона. Это будет по чуть-чуть, почти незаметно, но это есть. Хотелось бы, чтобы это было быстрее, но войны только быстро начинаются, но не быстро заканчиваются. Но мы набираем обороты, и с каждым днем Украина будет двигаться дальше и дальше" — уверяет экстрасенс.

Также Хомутовская отметила, что осенью Украина и россия сядут за стол переговоров, однако оккупанты будут продолжать наносить ракетные удары по нашей стране. Они будут не такими частыми, как сейчас, однако все же будут.

Еще из хорошего — повторного нападения россии карты не показали. Как отметила Хомутовская, россии, которая будет находиться в депрессии, будет совсем не до военных конфликтов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.