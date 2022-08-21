Укр

Астролог назвала месяц, когда Украина сможет освободить оккупированные территории

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Валентина Виттрок сделала прогноз для Украины Новость обновлена 21 августа 2022, 08:12
Валентина Виттрок сделала прогноз для Украины

Валентина Виттрок предрекла судьбоносные события для Украины

Астролог Валентина Виттрок, рассказавшая ранее о смерти путина, сделала новый прогноз для Украины.

Свой прогноз астроэксперт опубликовала в Фейсбук. По ее словам, в период с 8 до 10 октября произойдут судьбоносные события, которые "эмоционально всколыхнут нацию".

"Вполне возможно, что с ретроградностью Марса в конце октября возникнет очень вероятная возможность возврата утраченных территорий или освобождение оккупированных. Начиная с лунного затмения 8 ноября и до конца ноября Марс – в поддерживающем аспекте к Луне, для Украины – очень обнадеживающий аспект", – отметила Виттрок.

В связи с переходом Марса в знак Близнецов с 20 августа, этот период астролог связала с переговорами и использованием "умной техники": "Поэтому для ВСУ осенние поставки оружия по ленд-лизу и новейшей техники будет работать исключительно на пользу".

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что уже этой осенью в Украине начнется массовый побег оккупантов с нашей территории, а для россии уже начинается "ужасающая ситуация".

Также ранее экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.

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