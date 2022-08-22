"Ситуация не самая благоприятная": астролог ошарашила прогнозом для Украины на День независимости

Эксперт отмечает, что ко Дню независимости Украины рф готовит не совсем приятные "подарки".

Астролог и таролог Яна Эзотеричка, которая ранее уже предупреждала украинцев об опасности на День Независимости, составила новый прогноз на конец августа, включая и этот важный государственный праздник. Эксперт отмечает, что 24 августа россия готовиться активно "поздравлять" всех украинцев, поэтому не стоит пренебрегать своей безопасностью.

На своем YouTube-канале таролог опубликовала свой новый прогноз, в котором предупредила, что в конце августа существует угроза ядерного удара или применения химического оружия. Поэтому 31-летие нашей страны, нужно встречать как можно осторожнее, без игнорирования сигналов воздушной тревоги.

"На какой территории это может случиться, сказать тяжело. В августе очень много ада. Во второй половине августа включается планета Уран. Эта планета России, потому мы видим плачевные результаты" — рассказала Эзотеричка.

Также, астролог отметила, что в этот период женщинам нужно особо пристально следить и оберегать своих детей. Карты говорят, что малыши сейчас под большой угрозой.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что уже этой осенью в Украине начнется массовый побег оккупантов с нашей территории, а для россии уже начинается "ужасающая ситуация".

Также ранее экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.