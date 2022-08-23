Пора готовиться к "бавовне"? Таролог определила судьбу аннексированного Крыма

Людмила Хомутовская не отбрасывает тот вариант, что вскоре будет уничтожен Крымский мост.

С начала полномасштабного вторжения рф на Украину, всех украинцев поголовно интересует вопрос когда же закончится война, и под контроль нашей страны вернутся все оккупированные территории. И спрогнозировать это могут не только военные эксперты, но и "небесные светила", а также карты Таро.

После череды "бавовны" на российских базах в Крыму, таролог Людмила Хомутовская решила разложить карты на судьбу оккупированного полуострова, чтобы узнать, когда же Украине удастся вернуть его под свой контроль. Свой прогноз она опубликовала на YouTube-канале "Мой мир".

По словам Хомутовской, взрывы в Крыму — это начало его возвращения под контроль Украины, а полуостров вернется в состав нашей страны. Также эксперт добавила, что буквально со дня на день ВСУ могут уничтожить Крымский мост.

"Не удивлюсь, если это будет 24 августа", — сказала таролог.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.