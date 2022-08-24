Грядет "жесткая зачистка": ясновидящая озадачила украинцев прогнозом на осень 2022

По словам экстрасенса, Украину ждут переговоры, однако они не будут успешными из-за завышенных требований рф.

Экстрасенс, ясновидящая, черная ведьма-некромант и финалистка проекта "Битва экстрасенсов" Мария Тихая присоединилась к своим "коллегам", и также составила прогноз для Украины на ближайшее будущее, и рассказала когда же закончится война и что будет с Херсонской областью и Крымом.

В интервью YouTube-каналу "Прогноз" Мария рассказала, что вскоре украинская армия начнет настоящее контрнаступление, поэтому советует всем, кто остался в Херсонской области, выезжать с оккупированных территорий, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

"Контрнаступление наиболее жестокое и активное будет с 15 сентября. По всем направлениям, в частности в Херсонской области… Там будет "жесткая зачистка"… В сентябре наши пойдут на прорыв. И в районе реки Ингулец будет очень жестокий бой" — добавила ясновидящая.

Также Тихая отметила, что Крым также вернется под контроль Украины. Однако когда именно, она не озвучила.

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.