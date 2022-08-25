Гороскоп на 25 августа: Близнецам стоит быть сдержаннее, а Стрельцам можно отправляться по магазинам

День благоприятен для планирования слишком долго игнорируемых проектов.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 25 августа в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот четверг.

Овен (21 марта — 20 апреля)

День подходит для начала новых дел, потому что вы быстро понимаете, как лучше за них взяться и быстрее добиться нужных результатов. Легко дается обучение. Удастся избежать разногласий и конфликтов, даже если придется общаться с людьми, к которым трудно найти подход. Стоит отметить, что с девушками Овнами стоит быть предельно осторожными, ведь они не умеют дружить.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Подходящий день для того, чтобы рассуждать о будущем, что-то планировать, сравнивать разные варианты развития событий. Можно вернуться к старым планам: не исключено, что именно сейчас вы сможете воплотить их в жизнь. Звезды особенно благосклонны к тем, кто настроен творчески и пытается идти собственным путем, а не следовать другим.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Не все, что вы задумываетесь сегодня, удастся быстро реализовать. Окружающие могут критиковать ваши замыслы, указывать на их слабые места, причем далеко не всегда в тактичной и щекотливой форме. Это не всегда приятно, однако постарайтесь сохранять спокойствие. Ссоры вам сейчас точно ни к чему.

Рак (22 июня — 22 июля)

Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, за чьей жизнью вы долго наблюдали издалека. Нетрудно будет произвести на них хорошее впечатление. Вторая половина дня обрадует приятными сюрпризами, неожиданными подарками и денежными поступлениями. В то же время не исключены интересные деловые предложения.

Лев (23 июля — 23 августа)

Работа не принесет весомых результатов, поэтому астрологи рекомендуют не отчаиваться, а сосредоточиться на своей семье. Попытайтесь организовать уютный вечер в компании близких людей. Ждите приятных новостей от коллег или руководства. Появятся хорошие идеи, которые удастся реализовать сразу.

Дева (24 августа — 23 сентября)

С энтузиазмом беритесь за новые дела, в том числе такие, которые раньше казались слишком сложными. Вам пригодится и будут полезными знания и опыт, полученные ранее. Благодаря им вы будете чувствовать себя гораздо увереннее, что не даст вам потеряться в неоднозначных ситуациях. Добавим, что в августе Дев ждут любовные приключения.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Старайтесь ничего важного не делать в спешке. День категорически не подходит для того, чтобы действовать сгоряча. Следует прислушиваться к советам, которые дают опытные знакомые; благодаря им вы не допустите ошибок, не скажете и не сделаете того, о чем позже пришлось бы жалеть.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Возможны хорошие новости, касающиеся одного из близких. Они по-настоящему обрадуют вас, помогут смотреть в будущее с большим оптимизмом. Многие заботы и тревоги останутся в прошлом. Будет шанс осуществить то, что было задумано давным-давно. День подходит для решения финансовых вопросов.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Не так легко принимать решения на ходу, но сегодня вам это удается. Вы хорошо справляетесь со сложными, запутанными делами, безошибочно выделяя главное. Советы вам не нужны: вы и сами во многом можете подсказать, как лучше действовать. Можно покупать полезные вещи для дома, например мебель и бытовую технику.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Вряд ли день обойдется без недоразумений. Не торопитесь с решениями, касающимися денег; здесь легко ошибиться. Вам чаще обычного нужны советы и взгляд со стороны. Подсказки интуиции не всегда точны; иногда вы строите иллюзии и сами себя вводите в заблуждение.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня благоприятный день для экспериментов, импровизаций. Вам приходит в голову то, чего не додумались другие. Такие идеи понравятся окружающим, многие захотят помочь вам в реализации задуманного. Будет возможность совершить удачные покупки, купив вещи, о которых давно мечтали. Добавим, что Водолеям в начале августа улыбнется успех в финансовой сфере.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Благоприятный день для работы и других дел. Однако не стоит рассчитывать, что успех придет немедленно, особенно если вы беретесь за что-нибудь новое. Вторая половина дня отлично подходит для занятий спортом и активного отдыха. На пользу пойдет смена обстановки: настроение улучшится.