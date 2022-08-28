Экстрасенс рассказала, чего ждать Украине в начале осени
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По прогнозам Хомутовской, сказать, что сентябрь будет стабильным, нельзя
Известный украинский таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская, ранее определившая судьбу аннексированного Крыма, рассказала о будущих событиях в Украине в сентябре 2022 года в контексте войны с россией.
Эксперт дала интервью YouTube-каналу "Прогноз". Как отметила сама Хомутовская, она не может с уверенностью сказать, что этот период для украинцев будет стабильным, потому что нам необходимо продолжать защищаться от оккупантов.
"Значит, "прилеты" будут и разного рода неоднозначные действия, чтобы рассказать об Украине неправдивую информацию", — отмечает экстрасенс.
По словам Хомутовской, рф всеми способами будет "расставлять ловушки", однако на нашей стороне будет весь мир. "В сентябре максимальная сплоченность мира. И помощь будет идти оттуда, откуда ее еще не было", — заявила Хомутовская.
Ранее экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.