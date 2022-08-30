"Дьявол будет готовить ответный удар": таролог озадачила украинцев прогнозом на сентябрь

Эксперт отметила, что в конце сентября ожидаются особенные победы и успехи украинских бойцов.

Таролог и экстрасенс Рубина Цыбульская присоединилась к своим коллегам, которые ранее опубликовали свои прогнозы на осень 2022 года для Украины, и составила свой. Она отмечает, что украинцев ждут серьезные, и даже кардинальные изменения на войне в сентябре 2022 года

В своем прогнозе, который Цыбульская опубликовала на своем YouTube-канале, она также добавила, что возможно серьезное обострение на фронте, ведь оккупанта не нравятся успехи украинской армии. Поэтому таролог призывает не игнорировать сигналы тревог.

"Месяц будет очень острый. Будут наноситься удары хаотично даже по тем территориям, по которым их не было ранее. Враг будет ужесточать свои действия. Дьявол будет готовить ответный удар. Появится угроза катастрофы" — рассказала Цыбульская.

Помимо этого, согласно прогнозу Цыбульской, на фронте начнутся активные боевые действия, и ВСУ продолжат наступать на позиции противника, уничтожая их склады боеприпасов и выгоняя их с захваченных украинских территорий.

Ранее экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.