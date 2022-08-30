"Дата подобрана идеально": астролог обнадежила украинцев прогнозом на неделю

Любые начинания украинцев в этот период будут иметь поразительные результаты, отметила астролог.

Новости о начале активного контрнаступления ВСУ на Херсон не могут не радовать, ведь это первый шаг к освобождению всей Украины от лап российских захватчиков. Помимо украинский военных так же считают и астрологи, в частности и Ольга Медведская, котора сопоставила эти факты с положением звезд на этой неделе.

Свой астропрогноз она опубликовала на своей странице в Инстаграм, назвав неделю с 29 августа до 4 сентября — неделей-подарком. Астролог отмечает, что украинские бойцы выбрали идеальное время и дату, чтобы начинать наступление.

"Новости о сегодняшних активных действиях ВСУ на юге – не просто хорошие и радостные, это суперовые новости! Результаты будут действительно удачными! Лучшего дня для этого невозможно было представить. Не знаю, кто их астролог, но дата подобрана идеально!" — написала Медведская.

Поскольку Луна растет, а воинственный Марс имеет гармоничный аспект с Юпитером (покровителем тех, кто сильнее), плюс Меркурий, который отвечает за договоренности, транспорт и коммерцию, все это вместе и дает тот результат, который так необходим Украине.

"На этой неделе возможны хорошие поставки оружия. И это важно именно сейчас, ведь на следующей неделе с этим, скорее всего, возникнут сложности или замедления" — добавила астролог.

Также "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.