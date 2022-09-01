Известный таролог рассказала, когда закончится военное положение

Людмила Хомутовская отметила, что в Украине будет хорошая энергия

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, рассказавшая о будущих событиях осени на фоне войны в Украине, ответила, когда в нашей стране наконец-то отменят военное положение.

В интервью для Люкс ФМ в программе "Таня+" эксперт отметила, что это может произойти уже в следующем году. "Это будет весной, но не могу сказать, в каком именно месяце, потому что карты показывают равные значения в марте и апреле", — сказала Хомутовская в эфире.

Таролог отметила, что в начале 2023 года, в январе, у нашей страны будет хорошая энергия. Однако, даже если военное положение в Украине не отменят, то жители смогут без проблем выезжать за границу.

"Ситуация будет хорошей", — уточнила Людмила Хомутовская.

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Напомним, что 15 августа ВРУ продлила военное положение и мобилизацию — отсчет новых 90 суток ВП начался утром 23 августа и должен закончится 21 ноября.

Ранее астролог Наталья Власенко назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон. По словам эксперта, россияне будут пытаться вернуть свои позиции, но у них ничего не получится.