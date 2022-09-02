"Ждут радостные и воодушевляющие события": астролог спрогнозировала будущее Украины на сентябрь

Эксперт отмечает, что сентябрь для Украины очень многообещающий месяц.

Астролог Анна Ефремова ранее отмечала, что в сентябре для Украины закончится неблагоприятный период, и ее коллега, Анна Федоренко с ней также согласна, ведь согласной ее прогнозу первый осенний месяц для нашей страны — это время больших изменений, побед, и возвращения территорий.

Свой прогноз Федоренко опубликовала на своей страниц в Инстаграм, отметим, что на ситуацию в стране будут активно влиять планеты, в частности Меркурий, который с 10 сентября станет ретроградным. А также Венера, которая увы, но принесет с собой разочарования.

"Для Украины могут быть какие-то радостные и воодушевляющие события в первой половине сентября: большие победы военных, возвращение каких-то территорий… А вот с 24 сентября начинается более серьезное влияние Венеры. Она уходит в самое слабое положение и влияет на весь мировой порядок, закрывая собой еще несколько сфер. И здесь мы сильно разочаровываемся", — сообщила астролог.

Также Анна Федоренко отметила, что украинцы будут разочарованы в своих союзниках, так как у каждого их них появятся свои внутренние проблемы

Ранее "Телеграф" писал, что астролог назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон. По ее словам, до ноября еще может все поменяться.