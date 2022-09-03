"Территории понемногу будут возвращаться": астролог обнадежила прогнозом для Украины на сентябрь

Особенность сентября – необычное влияние ретроградного Меркурия, отмечает эксперт.

Астролог Ирина Звягина вслед за своими коллегами также составила прогноз для Украины на сентябрь 2022 года, в котором отметила, что в первом осеннем месяце контрнаступления ВСУ пока не будет. Однако территории в Украину понемногу будут возвращаться.

Об этом астролог рассказала на своей странице в Facebook. Звягина отмечает, что на ситуацию в стране особенно будет влиять Меркурий, который в сентябре будет ретроградным.

"Так важно было осуществить ВСУ бросок, сделать своего рода заявление о намерениях (о контрнаступлении). Дальше можно тему развивать вширь и вглубь, и ретроградный Меркурий будет держать зеленый свет небесного светофора" — добавила астролог.

Ранее астролог Наталья Власенко назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон. По словам эксперта, россияне будут пытаться вернуть свои позиции, но у них ничего не получится.

Также экстрасенс Анна Ефремова озвучила прогноз для Украины касательно военных событий. По ее словам, с конца сентября 2022 года заканчивается неблагоприятный период, когда планеты были выстроены против нашей страны.