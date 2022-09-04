"Нужно быть готовыми": экстрасенс сделал тревожный прогноз для украинцев

По словам финалиста "Битвы экстрасенсов", "заморозка" военных действий будет с середины сентября

Известный экстрасенс Денис Маклашевский, назвавший срок окончания войны, сделал прогноз для Украины на осень.

По словам астроэксперта, давшего комментарий для YouTube-канала "Прогноз", осень будет тяжелой для украинцев. "Особенно конец осени. Я сейчас не говорю о сентябре, сентябрь сделает небольшие улыбки. И по всем возможным раскладам, эта радость будет мимолетной в начале месяца", — подчеркнул Маклашевский.

Также экстрасенс добавил, что с середины сентября будет "заморозка" военных действий.

"Переждать что-то, а потом что-то начнется. Что-то более усиленное… Нам нужно быть более готовыми", — предупредил экстрасенс.

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Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.