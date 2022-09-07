"Война заморожена не будет": экстрасенс назвала дату, когда ВСУ освободят оккупированные территории

В состав Украины вернется и Крым, и Херсон, и Донбасс.

Известный экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая о будущем Запорожской АЭС, составила новый прогноз, в котором сообщила, когда все оккупированные территории вернуться под контроль Украины. Увы, это будет не так быстро, как хотелось бы, но главное, что все украинские территории будут возвращены.

Об этом Хомутовская рассказала в интервью УНИАН. Экстрасенс отметила, что основные бои припадут на осень 2022 года, а вот в следующем году ситуация будет не столь масштабной.

"Карты показывают освобождение нашей территории весной 2023 года. В этот период будет ясно, что Украина победила" — отметила Хомутовская, добавив, что замороженным этот военный конфликт, как этого хочет россия, не будет.

Также таролог сообщила, что после того, как украинские войска освободят Херсон, начнется возвращение аннексированного еще в 2014 году полуострова Крым. Более того, карты показывают, что Крымский мост будет точно уничтожен.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.