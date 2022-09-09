"Все только начинается": мольфарка обнадежила прогнозом об освобождении оккупированных территорий

Елена Стеценко отметила, что россия "не успокоится" еще года 3.

Когда закончится война в Украине — это вопрос, который сейчас волнует всех, в том числе и различных астрологов, экстрасенсов и мольфаров. Практически каждый день они публикуют свои прогнозы касательно ситуации на фронте. Присоединилась к ним и мольфарка Елена Стеценко.

Она отмечает, что как бы ни хотелось, но до конца 2022 года война не закончится. Однако значительные продвижения будут, сообщила Стеценко во время интервью YouTube-каналу FEDOR TV.

"Сейчас только начинается преимущество ВСУ над российскими военными… До Нового года будут освобождены частично Запорожская и Херсонская области", — сказала мольфарка.

Также она добавила, что скорее всего, бои на территории Украины продолжатся еще до Пасхи 2023 года (9 апреля).

Ранее "Телеграф" сообщал, что экстрасенс Людмила Хомутовская также говорит о важных битвах этой осенью. А еще она рассказала, может ли военный конфликт в дальнейшем быть заморожен.