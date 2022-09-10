"Начнутся сложные времена": экстрасенс рассказала, когда Украина перейдет в агрессивную фазу войны

Эксперт отметила, что уже с нового года постепенно будет отменяться военное положение.

Экстрасенс Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая о будущем Запорожской АЭС, составила новый прогноз на осень 2022, в котором сообщила, что поможет Украине перейти в агрессивную фазу войны. Это будет непростое время, но оно того стоит.

Об этом экстрасенс рассказала в интервью УНИАН. Стоит отметить, что конец сентября, по прогнозу Хомутовской, — это некая точка отсчета, которая приближает победу Украины над российскими оккупантами.

"После того как Украина получит ленд-лиз, мы войдем в агрессивную фазу войны. Это будет в конце сентября", — сказала экстрасенс, добавив, что это будут боеприпасы, техника, стратегическое сырье и т.п.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

Также астролог Наталья Власенко назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон. По словам эксперта, россияне будут пытаться вернуть свои позиции, но у них ничего не получится.