Таролог ответила, освободит ли Украина Крым: "Будут выбивать"

Таролог Ирина Клевер спрогнозировала ход войны в Украине

На фоне грандиозных успехов Вооруженных сил Украины по освобождению на Харьковском направлении, украинский таролог Ирина Клевер спрогнозировала ход войны в Украине, где затронула тему освобождения оккупированного полуострова.

По словам астроэксперта в интервью YouTube-каналу "TOP", Украина после освобождения ряда оккупированных территорий пойдет на Крым. Однако дату освобождения полуострова от захватчиков Клевер не озвучила. Карты показали тарологу воссоединение семей, то есть все же Крым снова будет под украинским контролем.

Также, учитывая приятные новости о контрнаступлении ВСУ, Ирина Клевер заявила, что украинские защитники будут выбивать врагов. "Будут выбивать. Надо много ресурсов, которые есть. Выбивать. Только так мы придем к чему шли", — заявила астроэксперт.

Ранее астролог Влад Росс заявил, что к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории. Также астролог Наталья Власенко назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон.