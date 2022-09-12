"Успешное время для возвращения территорий": астролог назвала период войны, который будет самым жарким для россии

По словам астролога, рф быстро отдаст ОРДЛО, а вот битва за Крым будет более серьезной

Все украинцы сейчас задаются вопросом о том, когда может закончиться полномасштабная война и состоится победа Украины. Свои прогнозы регулярно озвучивают астрологи. Конечно, назвать конкретную дату не может никто, но положение небесных тел говорит про удачное время для победных боев и успехов украинской армии этой осенью.

Как рассказала известный астролог Арина Артуровна, для Украины наступил благоприятный период для возвращения ранее захваченных оккупантами населенных пунктов. Свой астропрогноз она озвучила в эксклюзивном комментарии "Телеграфу".

По словам астролога, россия не в состоянии добиться стратегического перелома ни сейчас, ни потом. Поэтому никаких референдумов на территориях Украины не будет, уверенна Арина Артуровна.

"Как я и говорила в марте, переломный момент наступил, конец лето — начало осени. Сейчас ретроградный Меркурий, и это очень успешное время для быстрого возвращения территорий в Украину. При чем от большинства территорий россия сама откажется, в том числе от "днр" и "лнр", военными и политическими путями, уступками и недееспособностью армии рф, а вот за Крым придется побороться", — рассказала астролог.

Она добавила, что сейчас максимально эффективное время, которое продлится до конца октября.

"Особенно середина и конец сентября будет жаркой для противника. Ожидаются повторные контрнаступления от ВСУ", — отметила Арина Артуровна.

Также астролог рассказала, что со стороны Беларуси никаких угроз нет. По ее словам, могут быть попытки какого-то нагнетания в октябре, но они быстро вернутся на свою территорию. Более того, Арина Артуровна прогнозирует, что после победы Украины Беларусь примет сторону Запада и будет поддерживать нашу страну.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.