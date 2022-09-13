"Будет праздник на празднике": таролог рассказала, когда из Украины выгонят всех оккупантов

Эксперт отмечает, что зимой россия будет просить переговоров.

Вот уже более чем полгода главный вопрос, который интересует всех украинцев — это "когда же закончится война?". Увы, но дать точный ответ не может никто, однако свои прогнозы регулярно озвучивают астрологи, тарологи и экстрасенсы.

Таролог Стрельченко Анастасия на своем Youtube-канале рассказала, когда же наступит долгожданный мир в Украине, и все украинцы наконец будут праздновать победу над российскими захватчиками. Стоит отметить, что события сентября 2022 года решают в этом вопросе одну из ключевых ролей.

Все потому, что в этот период Украина получит необходимые ресурсы, которые и помогут в борьбе с рф. Также таролог добавила, что в октябре Вооруженные силы Украины тоже будут радовать украинцев активным наступлением и отвоевыванием оккупированных территорий. Помимо этого, с декабря по февраль, домой вернутся многие пленные. А вот победа припадет уже на теплую пору года — на весну.

"Танцевать будем в мае, потому что карты говорят, что будет праздник на празднике", — рассказала Анастасия.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.