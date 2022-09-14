"Нужно подождать": мольфар рассказал, что будет в рф после победы Украины

Эксперт отмечает как минимум два сценария событий.

К прогнозам об окончании войны от астрологов, тарологов и экстрасенсов, присоединился еще и мольфар. А точнее исследователь мольфаров — Михаил Будейчук. За время работы со столь специфическими клиентами, он и сам начал и сам предсказывать будущее, и судьба родной страны также ему не безразлична.

В интервью для ютуб-канала "Мой мир", Михаил рассказал, что сам чувствует по поводу окончания войны в Украине. А также эксперт рассказал, что ждет страну-агрессора после войны, и сработают ли мировые санкции на нее.

"Мнение мольфаров про окончание войны нельзя назвать единодушными. К примеру, один считает, что все это будет продолжаться еще 4 года. Но я чувствую, что все закончится в один день" — отмечает мольфар.

Также Михаил добавил, что чувствует, что до конца года война закончится, и Херсон и Запорожье точно вернутся в состав Украины. Однако после, скорее всего, война заморозится на некоторое время.

В вот, что касается судьбы россии, Будейчук сказал следующее:

"Я не верю в то, что Россия полностью исчезнет. Думаю, через пару лет эти санкции, которые сейчас ничего особо не дают, таки сработают. Вот тогда Россия развалится. Может, часть России заберет себе Китай, какую-то часть заберет себе Америка. Какую-то часть заберет себе Казахстан, Абхазия вернется в Грузию. Возможно, Кубань будет украинская. Нужно время, нужно, чтобы прошел какой-то период. Нужно подождать, когда у России закончатся деньги" — отметил мольфар.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.