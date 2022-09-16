Таролог рассказала, попытается ли рф снова захватить освобожденные ВСУ территории: "Нечего лезть в чужой монастырь"

Елена Бюн отметила, что ВСУ наконец вышли на верную дорогу.

Вооруженный силы Украины активно наступают на армию рф, и километр за километром освобождают все оккупированные россиянами украинские территории, возвращая их жителей к нормальной жизни. Однако страх того, что все может повториться, ведь война еще не закончена, — дает о себе знать. Более того, астролог Борис Капуста отмечает, что рф может снова пробовать наступать.

Такого же мнения и таролог Елена Бюн. Она также уверена, что все попытки будут провальными, и победу в этой войне одержит Украина. Об этом она рассказала в своем YouTube-блоге.

"Может, позже, снова обратит внимание. Позже, после того, как рф восстановит свои силы, может опять попытаться претендовать на эти территории. На сегодня это такая гидра, которой ВСУ рубают голову… Нечего было со своим уставом идти в чужой монастырь. Вот так карты говорят" — отметила таролог.

Также Елена Бюн добавила, что деоккупированные города в скором времени будут восстановлены и отстроены. Более того, их ждет процветание и достаток именно под украинским флагом.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.