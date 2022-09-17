"Колесо фортуны уже на нашей стороне": известный экстрасенс рассказал когда состоится полная деоккупация Украины

Эксперт уверен — победа за Украиной и только.

Известный украинский экстрасенс Макс Гордеев присоединился к своим коллегам, и также составил прогноз о возможной дате полного освобождения всех оккупированных территорий от российских захватчиков. Эксперт не сомневается в нашей победе, и отмечает, что она будет скорой.

Свой прогноз он озвучил в эфире шоу "Слава+Таня". Гордеев отметил, что Украине выпадает карта фортуны, что означает, что все обстоятельства будут складываться в пользу ВСУ и украинцев.

"Колесо фортуны выпало. Во-первых, это означает большую удачу. То есть колесо фортуны уже на нашей стороне" — рассказал таролог.

Также Гордеев добавил, что в прогнозе также выпадает десятка, что может означать, как десятый месяц, то есть октябрь, так и десять месяцев, а это уже ноябрь. Более точные даты экстрасенс называть не стал.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.