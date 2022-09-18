Победитель "Битвы экстрасенсов" назвал дату, когда в Украине закончится война

По прогнозам Алекперова, украинцам придется ждать победы еще около полугода.

Двухкратный победитель шоу "Битва экстрасенсов" и постоянный эксперт проекта "Следствие ведут экстрасенсы" Хаял Алекперов, как и многие другие экстрасенсы, астрологи и тарологи не прошел мимо войны, которую на украинских территориях развязала россия. Ясновидящий также составил свой прогноз, в котором ответил на самый волнующий вопрос для всех украинцев — когда же наступит мир в Украине и закончится война.

Как сообщил Алекперов в интервью Григорию Решетнику, с начала российского вторжения он остался в Украине и всячески помогает "бороться со злом". Ну и конечно же он не мог не заглянуть немного в будущее, чтобы узнать, что ждет Украину.

"Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции пошли", — отметил экстрасенс.

Также Алекперов добавил, что он каждый день читает молитвы за украинских бойцов, военнопленных и мирных жителей.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.