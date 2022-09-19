"Контрнаступление – это только начало": экстрасенс рассказала, что ждет Украину в 2023 году и когда развалится рф

Экстрасенс заявила, что на территории россии могут развернуться военные действия похлеще, чем в Украине

Экстрасенс Анна Ефремова, которая ранее прогнозировала вероятную победу над российскими оккупантами с февраля 2023 года, заявила о благоприятном развитии Украины в следующем году и разрушительных событиях в стране-агрессоре.

Прогноз на 2023 год Ефремова опубликовала в своем Telegram-канале. И если для Украины следующий год, по ее словам, несет положительный вектор, то рф столкнется с трудностями, которых еще не испытывала в истории своего государства.

Так, экстрасенс однозначно заявила: "россия проиграет эту войну". По ее словам, контрнаступление украинской армии — это только начало. Военные ВСУ будут наращивать свою мощь и продвигаться по всем направлениям, говорится в прогнозе. Ефремова подчеркнула, что Украина выстоит и в 2023 году окрепнет.

А вот российским захватчикам экстрасенс предвещает печальные тенденции в ближайшие несколько лет. По ее словам, россиянам придется отвечать за все свои злодеяния. Ефремова заявила, что есть все шансы, что рф как государство начнет разрушаться, как минимум может начаться война, а также возможны репрессии и ограничения, смерть и бегство элит, горе и беды. 2023 год, по ее словам, будет нереально тяжелым для россиян, хотя пока что у них есть шанс поменять власть.

"Вы (россияне. – Ред.) испытаете то же, что испытывают украинцы, потому что на территории российской федерации с большой вероятностью развернутся военные действия в 2023 году или даже в конце 2022-го. Если никто не услышит и не скажет стоп, начиная с 2023 года россия испытает то, о чем даже подумать не могла за последние 100 лет", — отметила экстрасенс.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов озвучил вероятную дату, когда может закончиться война и наступить мир в Украине.