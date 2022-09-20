"Это все иллюзия": экстрасенс рассказала, вернет ли Украина контроль над Мариуполем

Эксперт отмечает, что россиянам не удастся построить "русский мир" в городе.

Судьба многострадального города Мариуполь, который с первых дней российского вторжения мужественно обороняли украинские военные, интересует каждого украинца. Российские оккупанты жестоко обстреливали город, практически его уничтожили, а сейчас пытаются показать красивую картинку "русского мира" в городе. Так ли это, и что будет с городом дальше рассказала экстрасенс и таролог Елена Бюн.

На своем ютуб-канале она опубликовала свой новый прогноз, в котором и рассказала о судьбе оккупированного Мариуполя. Экстрасенс отмечает, что все планы, которые российские власти строят на город — иллюзорные, и у них ничего не получится.

"Если они надеются на то, что эта территория Мариуполя останется им, они глубоко заблуждаются. Со стороны украинских вооруженных сил здесь будут достаточно интересные действия. Я не хочу об этом говорить, но по судьбе Мариуполь вернется под украинский флаг", — рассказала таролог.

Также она добавила, что город будет полностью восстановлен и в нем будет мир и процветание. И все это произойдет под украинским флагом.

Как сообщалось ранее, экстрасенс Людмила Хомутовская отрицает вероятность замораживания военных событий на территории Украины. Согласно ее прогнозу, в состав Украины вернется и Донбасс, и Херсон, и Крымский полуостров.