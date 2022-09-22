Активные боевые действия закончатся скоро, но это еще не завершение войны: астрологи назвали дату, когда в Украину вернется мир

По словам астрологов, вопрос российско-украинской войны окончательно будет решен не в этом году

Вопросом о том, когда может закончится война, то и дело задаются экстрасенсы, тарологи и астрологи. В их числе и ведические астрологи Алексей и Анна Сухановы, которые ранее предупреждали об ухудшении социально-политической и экономической обстановки в рф и укреплении украинских позиций на фронте.

В годовом гороскопе Украина на 2022-2023 год, который опубликован на странице астрологов в Instagram, говорится о вероятной дате спада боевой активности. Вместе с тем, по словам Сухановых, стоит ожидать и заключения мирного договора, что произойдет значительно позже.

Так, астрологи пишут, что новый астрологический год, в который вступила Украина 24 августа, очень важный и знаковый для нашего народа. Его называют "год второго рождения" или "год перерождения". Могут происходить сложные события, но плодотворные, которые позволят переосмыслить все и обновиться.

Вместе с тем, Сухановы рассказали, что военная активность или угроза не закончится полностью и вопрос не будет решен полностью на 100% до 24 августа 2023 года.

"Решением вопроса войны будет подписание мирного договора. Мы считаем, что это будет ближе к окончанию подпериода Венеры (весна 2024 года). На наш взгляд, договор скорее всего будет подписываться уже не с текущей властью, которая сейчас в рф, а с другой. При этом, мы продолжаем склоняться к тому, что активные боевые действия в Украине должны закончиться этой осенью", — говорится в астропрогнозе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после ухода королевы Елизаветы II и Михаила Горбачева астролог предрекла смерть одного мирового лидера в возрасте.