"Потом не жалуйтесь": экстрасенс рассказала, что ждет россию и россиян после победы Украины

Эксперт также отметила, когда наступит переломный момент в войне.

Экстрасенс Анна Ефремова, которая ранее рассказала, когда наступит переломный момент в войне, уверена, что страну-агрессора ждут ужасные последствия из-за того, что сейчас творит россия на территории Украины. Россияне понесут расплату за весь тот вред, который они нанесли миру и Украине.

Свой прогноз для жителей рф Ефремова опубликовала в своем Telegram-канале. Экстрасенс предупреждает, что если они сейчас не возьмут все в свои руки, то их и их страну ждут очень страшные последствия.

"Россияне, не пропустите свой шанс. В ближайшее время у вас появится хороший шанс решить свой вопрос. Потом не жалуйтесь", — говорит Ефремова.

Также она отметила, что начало 2023 года станет переломным не только для Украины, которая только больше окрепнет и станет еще сильнее, но и для россии. По прогнозу Ефремовой, если россияне не остановятся, то их страна "испытает то, о чем даже подумать не могла за последние 100 лет".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов озвучил вероятную дату, когда может закончиться война и наступить мир в Украине.