"От врага можно ожидать чего угодно": экстрасенс рассказала, что ждет Украину в октябре

Эксперт уверена, что россия проиграет, а на украинской территории снова будет мир.

Экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская, ранее рассказавшая о будущем Запорожской АЭС, составила прогноз на будущее Украины и россии. А точнее, эксперт рассказала, что ждет страны в октябре.

Таролог отмечает, что частичная мобилизация, которую 21 сентября объявил путин, говорит о том, что ситуация на фронте складывается явно не в пользу рф, и поэтому набирается новая порция "пушечного мяса". А украинцы тем временем достаточно успешно наступают, и понемногу освобождают оккупированные территории.

Однако есть и плохие новости. Согласно прогнозу Хомутовской, россияне будут наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры. Остается только надеяться и верить, что все обойдется, и зима у украинцев будет с водой, электричеством и теплом.

Также Хомутовская добавила, что Беларусь больше не будет участвовать в войне. Более того картофельный диктатор планирует "выйти сухим из воды".

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

Также астролог Наталья Власенко назвала дату, когда Украина деоккупирует Херсон. По словам эксперта, россияне будут пытаться вернуть свои позиции, но у них ничего не получится.