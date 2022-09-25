"Настрои императора немного пошатнутся": таролог предрекла паузу в войне в Украине в 2023 году

Расслаблять не стоит, однако победа все равно будет за Украиной.

Экстрасенс и таролог Анна Ефремова, которая ранее рассказала, когда наступит переломный момент в войне, составила новый расклад на картах на следующий, 2023 год. Эксперт отмечает, что и этот год, как минимум, начнется под эгидой боевых действий, однако же с весны начнутся переломные моменты.

Свой новый прогноз Ефремова опубликовала в своем ютуб-блоге. Она отмечает, что весна 2023 года принесет некие определенные результаты, которые будут в пользу Украины. Главное не расслабляться, ведь, увы, но прилеты еще будут.

Также таролог отметила, что россия может взять паузу в войне, а все из-за того, что у нее заканчивается вооружение. Российское правительство видимо не ожидало такого сопротивления, и "заготовило" недостаточно ресурсов.

"Силовой метод воздействия, попытки договориться приносят негативные последствия и большие разрушения. Может быть какая-то небольшая пауза перед наступлением вновь. Почему пауза возникает? Потому что нехватка ресурса как такового. Это мы говорим о россии в отношении Украины. рф может взять паузу на какой-то промежуток времени", — объяснила таролог.

Также она добавила, что не стоит забывать про имперские амбиции россии, которая по-прежнему хочет захватить чужие территории.

"Но настрои императора немного пошатнутся", — добавила Анна Ефремова.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов озвучил вероятную дату, когда может закончиться война и наступит мир в Украине.