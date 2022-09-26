"Пиковая точка": астролог рассказала, как повлияет на ситуацию с войной в Украине коридор затмений

По словам астролога, ретроградность нескольких планет для украинской стороны имеет выгоду

Астрологи и тарологи то и дело озвучивают прогнозы касательно военных событий на территории Украины. Конечно же, назвать дату окончания войны не может никто, но есть возможность посмотреть на происходящее с астрологической точки зрения. Скоро наступит важное космическое событие – коридор затмений, который может повлиять и на вопросы войны.

Грядущий коридор затмений продлится в период 26 октября — 8 ноября, который обозначится на гороскопе Украины. Об этом заявила астролог Алина Кузимович в комментарии clutch.net.ua. По ее словам, осенью 2022 года можно ожидать как позитивные события, так и несколько тяжелых периодов.

Так, астролог предупредила о неблагоприятном транзите Сатурна садэ-сати, который продлится до 2025 года. Кузимович пояснила, что сейчас его пиковая точка, в карте страны Сатурн находится близко возле Луны, подобное случается раз в 30 лет.

"Эта пиковая точка будет до 17 января, потом Сатурн поменяет знак. Это продолжит негативно влиять, может усилить экономический и энергетический кризис. Это опасный период, потому что параллельно коридор затмений и другие негативные влияния. Транзиты через дом земель и территорий тоже плохие. Возможно, это связано с проведением референдумов", — рассказала астролог.

Вместе с тем, она отметила и положительный момент. По ее словам, так называемые референдумы происходят в период ретроградности многих планет, поэтому в дальнейшем могут быть отменены или изменены.

Кузимович добавила, что неблагоприятные небесные расположения она видит в карте страны-агрессии. По ее словам, россиян будут еще активнее мобилизовать: "Активно включатся другие страны. Ситуация может усугубиться".

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в ее пользу. Также сообщалось, что астролог Валентина Виттрок предрекает смерть одного мирового лидера.