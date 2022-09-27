"Поражение путину нанесут сами россияне": астролог рассказал, как закончится война в Украине

Эксперт отметил, что путина не остановят даже десятки миллионов жертв россиян.

Известный астролог Дмитрий Уранус, который ранее рассказал когда Украина освободит все оккупированные территории, составил новый прогноз, только уже для россии, учитывая тот факт, что путин объявил "частичную мобилизацию" в стране.

Свое предсказание Уранус опубликовал на своей странице в Facebook. Астролог отмечает, что положение путина, его власть и "путинскую россию" уже ничего не спасет, и мобилизация, в том числе. Президент страны-агрессора таким образом только все туже "затягивает петлю на своей шее", и ведет рф к неминуемому поражению.

"И главное, что он этого не видит, и так не считает. Самомнение путина, и его маниакальная упёртость, не имеют предела. Это хищная бесчувственная рептилия. Он вообще не имеет чувств сострадания и жалости, абсолютно не эмпатичная личность. Он поставил цель, и никого не слушает, реально ли достижение цели или нет. "За ценой не постоим". Этому зверю в человеческом обличии все равно сколько человек погибнет ради достижения его целей, 100 тыс., миллион – не имеет значения. Потому мобилизация в россии, затягивание войны, и огромные жертвы — очень вероятны, практически неизбежны. Но это при условии если путин останется у власти… Путин понимает, что если остановит войну сейчас – проиграет сейчас, его разорвут свои же" — отметил астролог.

Поскольку для путина самая большая трагедия – это развал СССР, вполне логично, что его "восстановление" под видом новой Российской Империи — и есть главная задача и смысл всей жизни этого кровавого диктатора. Однако у него ничего не получится и в первую очередь этого не позволят сами россияне. Ну а украинцы и украинская армия им в этом с удовольствием поможет.

"Путин не знает как себя вести, и что делать, в случае проигрыша. Такого сценария у них нет. И потому этот нелюдь продолжит войну благодаря военному положению и мобилизации в россии, но все равно потерпит поражение. Через пол года, год, полтора — не важно, главное итог будет именно таким. И это поражение ему должны нанести сами россияне, так как теперь стоит вопрос — или ОН, или ОНИ" — добавил Уранус.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в ее пользу. Также сообщалось, что астролог Валентина Виттрок предрекает смерть одного мирового лидера.