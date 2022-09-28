"Есть и негативные моменты, но позитивных больше": известный экстрасенс рассказал, когда Донецкая область вернется под контроль Украины

Эксперт отмечает, что Донецк вернется в состав Украины раньше, чем Луганск.

Один из самых известных экстрасенсов и тарологов в Украине Макс Гордеев, который ранее рассказал о возможной дате полного освобождения всех оккупированных территорий от российских захватчиков, составил новый прогноз по деоккупации Донецкой области.

Свое предсказание Гордеев опубликовал на своем ютуб-канале. Экстрасенс раскинул карты на судьбу Донецкой и Луганской областей, и увидел, что ситуация в этих регионах складывается по-разному. Если по Донецкой области выпало освобождение территорий, то, увы, про Луганщину — таких новостей нет.

"Ситуация лучшем чем в Луганской области. Есть и негативные моменты, но и позитивных очень много. 60%, а то и 70% будут принадлежать Украине. И уже через четыре месяца может произойти победа в этой области" — отметил Гордеев.

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в ее пользу. Также сообщалось, что астролог Валентина Виттрок предрекает смерть одного мирового лидера.