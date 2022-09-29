Экстрасенс рассказал, сколько путину осталось править россией: "Полностью отойдет от власти"

По словам победителя "Битвы экстрасенсов", уничтожит путина решение о мобилизации в рф

Заветное желание всех украинцев — это скорейшая смерть президента россии путина. По прогнозам множества астроэкспертов, устранение кровавого диктатора, который решил развязать полномасштабную войну с соседней страной, может произойти по ряду причин, в частности из-за ухудшения здоровья.

Как заявил победитель третьего сезона шоу "Битва экстрасенсов", военный волонтер Сергей Колесниченко в интервью для YouTube-программы PeopleLife, путину недолго осталось править российской федерацией.

"В течение 4–6 месяцев путин полностью отойдет от власти, его снимут, скорее всего, по болезни", — сказал экстрасенс.

Колесниченко также добавил, что карты Таро тоже показали нерадостную картину для главы рф: "У него выпадает принятие решение о мобилизации по Дураку плюс Башня (разрушения), то есть это приведет к куче смертей, и это было абсолютно неправильное решение. Грубо говоря, решение о мобилизации его и уничтожит".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов озвучил вероятную дату, когда может закончиться война и наступит мир в Украине.