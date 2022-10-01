"Через пару лет снова в бой": астролог назвала дату, когда закончится война в Украине

Эксперт призывает украинцев не паниковать, ведь это ничем не поможет.

Астролог Ангелина Вакулина, как и все украинцы с нетерпением ждет тот день, когда Украина освободит все оккупированные территории и настанет мир в нашей стране, однако в отличие от своих земляков у нее есть возможность заглянуть в будущее и спросить у звезд, когда же это все закончится.

Эксперт отметила, что, увы, но война продлиться еще до середины 2023 года, и только в июне того года можно будет думать про завершение боевых действий, сообщает "Главред". Также Вакулина добавила, что октябрь 2022 года станет отправной точкой для этого.

"Ситуация в стране начнется накаляться уже в октябре. Референдумы, конечно, не пройдут для нас бесследно. Но паника наш злейший враг", — считает астролог.

Помимо этого, Вакулина не исключает того, что даже после "присоединения" всех оккупированных территорий к рф, россияне будут продолжать метить на новые земли. Более того, в случае заморозки этого конфликта, украинским защитникам придется защищать нашу Украину снова через пару лет.

Из хороших новостей: победа будет за Украиной и это точно, все оккупированные территории вернутся под украинский контроль, однако "Херсон попадет домой только в самую последнюю очередь".

Ранее известный астролог Влад Росс спрогнозировал контрнаступательную фазу. По его словам, к концу 2022 года российские захватчики начнут уходить с украинской территории.

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в ее пользу. Также сообщалось, что астролог Валентина Виттрок предрекает смерть одного мирового лидера.