Нужно ли украинцам опасаться ядерного удара из россии: обнадеживающий прогноз экстрасенса

Макс Гордеев рассказал, насколько реальны угрозы кремля применить ядерное оружие

На фоне шантажа президента россии владимира путина относительно использования ядерного оружия на войне в Украине многие астроэксперты пытаются спрогнозировать, насколько реальны угрозы кровавого диктатора.

Участник украинской "Битвы экстрасенсов" Макс Гордеев с помощью карт Таро ответил на вопрос, стоит ли украинцам действительно опасаться применения оружия массового поражения страной-агрессором.

По словам экстрасенса, угрозы путина — всего лишь блеф. "Сейчас все находятся в очень плохом эмоциональном состоянии касательно новостей о применении ядерного оружия рф. Карта говорит о том, что эти ракеты — всего лишь пока что запугивания. И еще одна карта говорит о том, что запугивать скоро перестанут. Запугали — пошли дальше", — сказал Гордеев.

На вопрос о том, угрожает ли украинцам смерть от ядерного оружия, астроэксперт ответил следующее: "Мои дорогие доверчивые украинцы, забудьте вообще об этом всем. Война может забрать действительно… Карта говорит, что многие не доживут до ядерной войны. Это говорит о том, что на данный момент вероятность ядерного взрыва почти нулевая".

Ранее эксперты рассказали эксклюзивно для "Телеграфа", возможно ли действительно использование россией тактического ядерного оружия.