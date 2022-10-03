Когда россия отведет войска с территории Украины: прогноз астролога

По словам астроэксперта, вскоре будет период пика борьбы между Украиной и страной-оккупантом

Астролог Дмитрий Уранус, рассказавший, чем закончится война в Украине, спрогнозировал дату, когда российская армия отведет свои силы с территории Украины.

По словам эксперта, рф проиграет в войне с Украиной не раньше 2024 года. Дмитрий Уранус уточнил, что аспекты между Луной, Венерой и Юпитером дают экономическую силу и финансирование. А время реализации этого прогноза – полтора-два года, весна 2024 — конец 2024. То есть, не раньше, чем в 2024 году россия начнет отвод войск с территории Украины.

Кроме того, по словам астролога, период пика борьбы между Украиной и россией продлится до января 2023.

Ранее "Телеграф" писал, что экстрасенс Анна Ефремова прогнозирует продолжение боевых действий до весны 2023 года. Но в это время Украина получит ощутимые результаты в свою пользу. Также астролог Ангелина Вакулина назвала дату, когда закончится война в Украине. По словам астроэксперта, октябрь-2022 года станет отправной точкой для этого.