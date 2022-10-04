Изменит ход событий: астролог предупредила о самом сложном периоде для Украины

Астроэксперт рассказала об угрозе применения ядерного оружия

Украинский астролог Ольга Медвецкая рассказала о самом сложном периоде как на военной арене, так и в повседневной жизни. Также астроэксперт затронула тему вероятного применения россией ядерного оружия против Украины в октябре этого года.

По прогнозам Медвецкой, со второй половины октября очень вероятна очередная эскалация на фронте, ведь у Марса будет напряженный аспект с планетой расширения и экспансии — Юпитером.

Самым сложным периодом станет время с 25 октября по 16 ноября, когда состоится сочетание коридора затмений, негативных аспектов от Марса и от Солнца до Урана. При этом напряжение будет значительно расти уже примерно за три дня до дня первого затмения, то есть с 22 октября.

"С 25.10 по 8.11 должны произойти события, способные изменить ход истории, ведь кроме указанных выше указанных планет, также будет противодействие Сатурна – планеты диктатуры, тоталитарной власти, и Урана, отвечающего за демократию, революционность, свободу. Этот аспект действует уже довольно давно, но именно в октябре его действие будет самым сильным и влияние его будет очень масштабным. Мы ощутим это и на фоне военных событий, ведь это должна быть последняя переломная точка в войне диктатора против демократической Украины", — заявляет Медвецкая.

Также в течение второго осеннего месяца, как отмечает астролог, сохранится высокая вероятность применения врагом запрещенных видов оружия, а также его химических и биологических разновидностей (этому способствуют квадрат Марс-Нептун).

Ранее эксперты рассказали эксклюзивно для "Телеграфа", возможно ли действительно использование россией тактического ядерного оружия.