"Невозможно, чтобы победил диктатор": астролог рассказала, нажмет ли путин на "красную кнопку"

Эксперт уверена, у российского диктатора не получится победить Украину.

Ядерный шантаж владимира путина немного навеял паники среди украинцев, поэтому, чтобы хоть как-то понять, возможен ли такой шаг со стороны российского правительства в сторону Украины, многие астрологи и экстрасенсы решили заглянуть немного в будущее. Своим прогнозом уже делится Макс Гордеев, а теперь к нему присоединилась и астролог Ольга Медведская.

О том, что она увидела в положении звезд, Медведская рассказала в интервью изданию УНИАН. Увы, но вероятность использования ядерного оружия есть, при чем немалая, однако больше всего, что россии не позволят нажать на "красную" кнопку.

Положение планет указывает на то, что сейчас наблюдается напряженный "конфликт" между планетами Сатурн и Уран, которые являются символами тоталитаризма и свободного демократического мира, что значит, что страны НАТО не дадут диктатору "играть" с ядерным оружием. Также ера Водолея, которая идет сейчас, указывает на то, что диктаторский режим победить не сможет.

"Самым опасным периодом в этом плане является конец октября – начало ноября, а точнее – около 23 октября до 10 ноября" — добавила Ольга.

Ранее эксперты рассказали эксклюзивно для "Телеграфа", возможно ли действительно использование россией тактического ядерного оружия.