Им придется защищать свои территории: таролог ответила, когда у россии закончатся ракеты

Страна-агрессор продолжает бомбить украинские города

Известный украинский таролог Людмила Хомутовская рассказала не только о сроках окончания войны в Украине, но и о том, когда у страны-агрессора закончатся ракеты, которыми она продолжает бомбить города Украины.

В программе "Слава+" астроэксперт отметила, что согласно раскладу ее карт Таро в россии еще хватит ракет для бомбардировок до конца 2022 года. Однако в следующем году ситуация с ракетными обстрелами украинских городов будет более умеренной.

"Я думаю, что после Нового года обстрелы будут дозированными. россия дозировано будет использовать ракеты, максимум одну-две. В стране-агрессоре изменится политика, они будут защищать свои территории", — сказала Хомутовская.

Ранее таролог спрогнозировала вероятные сроки того, когда весь мир попрощается с российским диктатором. "Я думаю, что этот праздник будет через месяц-два. Мы ждем эту концертную программу Кобзона для путина", — сказала Хомутовская.

По словам украинского астролога Влада Росса, уже в ближайшее время появится шанс сбросить путина с его "пьедестала".